Der Sandplatz- König Nadal war für Thiem zu stark!

"Gratuliere, Rafa. Zehn Titel hier und in Monte Carlo - unglaublich. Ich habe diese Woche hier wirklich genossen. Es gibt schlimmere Sachen, als gegen den besten Spieler auf Sand aller Zeiten zu verlieren", sagte Thiem auf der "Pista Nadal", dem nach dem Mallorquiner benannten Center Court, der neuerlich mit 8400 Zuschauern ausverkauft war. Auch Nadal lobte seinen Finalgegner: "Dominic, gut gemacht, tolle Woche! Es tut mir leid für heute. Aber du spielst großartig und ich bin sicher, dass du diese Trophäe sehr bald zu Hause haben wirst."

Im insgesamt 27. Match gegen einen Top- Ten- Spieler (Bilanz nun 7 Siege, 20 Niederlagen) lag Thiem trotz einer Breakchance im Eröffnungsgame kein einziges Mal in Führung. Mit einem 30:40 bei Nadals Service und in der Folge einer vielversprechenden Rallye von 27 Schlägen en suite begann das Finale. Doch bis zum ersten Service- Verlust eines Spielers sollte es noch eine Weile dauern. Thiem wehrte zwar bei 2:3 zwei Breakbälle des neunfachen French- Open- Siegers meisterhaft ab und stellte auf 3:3 - doch nach einem glatten Aufschlag- Spiel für Nadal zum 5:4 genügte ein kleines Schwächeln des Österreichers und Thiem musste Satz eins bei der ersten Chance Nadals nach 50 Minuten 4:6 abgeben.

Nicht weniger als 19 unerzwungene Fehler im ersten Satz, die teilweise wohl auch mit dem besonders intensiven Drall bei Nadals Schlägen begründbar sind, waren zu viel. Daran änderte sich auch im zweiten Satz nichts. Thiem wehrte zwar im zweiten Game neuerlich sogar drei Breakbälle ab, beim Stand von 2:1 allerdings nützte der in großartiger Form agierende Nadal die nächste Chance zur vorentscheidenden 3:1- Führung. Thiem blieb - vor allem auf seiner Vorhand - viel zu fehlerhaft und war in der Folge gebrochen. Zu null gab er sein Service zum 1:5 ab, nach knapp 90 Minuten war das Match vorbei. 17 Winner Thiems gegenüber gleich 36 unerzwungenen Fehlern sprechen eine deutliche Sprache (Nadal: 14:16).

Der Schützling von Günter Bresnik konnte an diesem Tag nicht an die Form anschließen, die ihm zum Sieg über den Weltranglisten- Ersten Andy Murray am Vortag verholfen hatte. Für Thiem war es freilich dennoch eine äußerst erfolgreiche Woche: Er hat 300 Zähler für die ATP- Tour geholt und sein Brutto- Preisgeld 2017 auf 1,057 Millionen Dollar (967.063,13 Euro) geschraubt. Insgesamt hält Thiem bei bereits 6,238 Mio. Dollar. Im ATP- Ranking bleibt Thiem auf Platz neun, im ATP- Race verbessert sich der Lichtenwörther aber um drei Plätze und ist nun hinter Roger Federer, Nadal und Stan Wawrinka viertbester Spieler 2017. Fortsetzen wird Thiem seine europäische Sandplatz- Saison nach einem Zwischenstopp in Österreich samt Sponsor- Präsentation am Dienstag mit den Masters- 1000- Turnieren in Madrid und Rom, ehe es zu seinem Saison- Höhepunkt zu den French Open nach Paris geht.

Thiem: "Erster Satz war hohes Level"

Thiem war nach dem Finale vor allem mit dem ersten Satz zufrieden. "Der war wirklich ein hohes Level und natürlich hat Rafa wirklich gut gespielt. Ich habe im ersten Satz gut mit ihm mitgehalten, aber ich konnte das einfach nicht aufrechterhalten", gestand der 23- Jährige. "Aber er ist Rafa. Er hat das Turnier zum zehnten Mal gewonnen, das sagt alles." Darum könne er mit seinem Auftritt nicht wirklich unglücklich sein. "Der erste Satz war großartig." Und gegen Spieler eines solchen Kalibers ist es aus Thiems Sicht der Schlüssel, den Auftakt- Satz zu gewinnen. Warum? "Weil sie sogar besser spielen, wenn sie den ersten Satz gewonnen haben." Neu war für Thiem freilich auch das Erlebnis, gegen zwei der besten Spieler überhaupt an zwei Tagen in Folge zu spielen. "Das war eine tolle Erfahrung. Es waren zwei wirklich gute Tage für mich." Müde vom Sieg über Murray sei er hingegen nicht gewesen.

Bresnik: "Sätze, die wie Tag und Nacht waren"

Sein Coach Günter Bresnik verfolgte Thiems zwölftes Endspiel auf der Tour von zu Hause aus. "Wenn für mich etwas enttäuschend ist, dann der Unterschied in der Qualität der Sätze, die wie Tag und Nacht waren", erklärte Bresnik. "Im ersten Satz hat er seine Breakchance gehabt, da hat er teilweise Winner geschossen - und hatte auch in dem Game, in dem er gebreakt worden ist, ein 40:30." Dann seien Thiem "ein paar wirklich blöde Vorhand- Fehler" passiert, die mit der Spielweise Nadals nichts zu tun haben. Nichtsdestotrotz dürfe sich Thiem über "eine Riesenwoche" freuen.

Endstand bei Dominic Thiem vs. Rafael Nadal 4:6, 1:6

17:06 Uhr: Den ersten Matchball kann Thiem noch abwehren, den zweiten aber nicht mehr - Spiel, Satz und Sieg Nadal!

Den ersten Matchball kann Thiem noch abwehren, den zweiten aber nicht mehr Spiel, Satz und Sieg Nadal! 17:45 Uhr: ZWEI MATCHBÄLLE NADAL

ZWEI MATCHBÄLLE NADAL 17:44 Uhr: Inzwischen komme ich mit dem Tickern schon gar nicht mehr nach, so schnell macht Nadal Punkt um Punkt - 30:15, nur mehr zwei Zähler fehlen Nadal zum Matchgewinn!

Inzwischen komme ich mit dem Tickern schon gar nicht mehr nach, so schnell macht Nadal Punkt um Punkt 30:15, nur mehr zwei Zähler fehlen Nadal zum Matchgewinn! 17:43 Uhr: Schade, im 2. Satz gelingt dem Österreicher kaum mehr etwas - was gegen Andy Murray gestern noch geklappt hat, das soll heute einfach nicht sein! Wenngleich Murray natürlich nicht sooooo der Sandplatzexperte ist wie Nadal…

Schade, im 2. Satz gelingt dem Österreicher kaum mehr etwas was gegen Andy Murray gestern noch geklappt hat, das soll heute einfach nicht sein! Wenngleich Murray natürlich nicht sooooo der Sandplatzexperte ist wie Nadal… 17:41 Uhr: Ach, Dominic! Die Fehler werden eher mehr als weniger - drei Breakchancen für Nadal zum 5:1!

Ach, Dominic! Die Fehler werden eher mehr als weniger drei Breakchancen für Nadal zum 5:1! 17:39 Uhr: Während Thiem mit Thiem beschäftigt ist, bringt sich Nadal mit 4:1 in Führung - Österreichs Nummer 1 braucht gegen den Sandplatzkönig ein ordentliches Comeback!

Während Thiem mit Thiem beschäftigt ist, bringt sich Nadal mit 4:1 in Führung Österreichs Nummer 1 braucht gegen den Sandplatzkönig ein ordentliches Comeback! 17:36 Uhr: Thiem führt derzeit immer wieder mal Selbstgespräche - für das spanische Publikum zwar unverständlich, aber nicht nur in und um Lichtenwörth herum kann man die Dialekt- Schimpfereien von Thiem gut verstehen…

Thiem führt derzeit immer wieder mal Selbstgespräche für das spanische Publikum zwar unverständlich, aber nicht nur in und um Lichtenwörth herum kann man die Schimpfereien von Thiem gut verstehen… 17:31 Uhr: Eine Vorentscheidung? Nadal breakt Thiem zum 3:1 - und das nicht unverdient! Auch weil Thiems 2. Aufschläge derzeit einfach viel zu leicht zu "Vorlagen" für Nadal gereichen…

Eine Vorentscheidung? Nadal breakt Thiem zum 3:1 und das nicht unverdient! Auch weil Thiems 2. Aufschläge derzeit einfach viel zu leicht zu "Vorlagen" für Nadal gereichen… 17:28 Uhr: MÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜHEVOLL, aber letztlich bleibt Nadal erfolgreich! Thiem ist arschknapp dran, aber Nadal, der 2017 bereits sein 5. Finale bestreitet, findet einfach immer noch eine Lösung. Trotzdem: Schon jetzt kann man sagen, dass der Niederösterreicher eine tolle Leistung zeigt!

MÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜHEVOLL, aber letztlich bleibt Nadal erfolgreich! Thiem ist arschknapp dran, aber Nadal, der 2017 bereits sein 5. Finale bestreitet, findet einfach immer noch eine Lösung. Trotzdem: Schon jetzt kann man sagen, dass der Niederösterreicher eine tolle Leistung zeigt! 17:22 Uhr: Thiem gleicht aus - da hat unser Tennis- Hero großen Kampfgeist und große Nervenstärke bewiesen - 1:1!

Thiem gleicht aus da hat unser Hero großen Kampfgeist und große Nervenstärke bewiesen 1:1! 17:20 Uhr: "Houdini" Thiem bringt sich mit zwei tollen "Entfesselungsschlägen" zurück ins Game - Einstand!

"Houdini" Thiem bringt sich mit zwei tollen "Entfesselungsschlägen" zurück ins Game Einstand! 17:18 Uhr: Autsch! Einen halbgaren Stopp- Versuch von Thiem kontert Nadal mit einem perfekten Stopp - 40:15 für Nadal bei Aufschlag Thiem!

Autsch! Einen halbgaren Versuch von Thiem kontert Nadal mit einem perfekten Stopp 40:15 für Nadal bei Aufschlag Thiem! 17:1 6 Uhr: Nadal beginnt den 2. Satz, wie er den 1. Satz beendet hat - mit einem Punktgewinn. Thiem ist derzeit einfach einen Hauch zu aggressiv und zu fehleranfällig!

Nadal beginnt den 2. Satz, wie er den 1. Satz beendet hat mit einem Punktgewinn. Thiem ist derzeit einfach einen Hauch zu aggressiv und zu fehleranfällig! 17:15 Uhr: Kurzes Zwischenfazit: Dominic Thiem ist absolut auf Augenhöhe und hat einige Schläge im Repertoire, die Nadal extrem wehtun können - aber er hat vor allem auch in der Schlussphase des 1. Satzes einfach zu viele Eigenfehler ausgepackt - gegen einen Routinier wie Nadal, der selbst in schlaftrunkenem Zustand kurz nach Mitternacht noch konstant auftritt, kann das schon den Unterschied ausmachen.

Kurzes Zwischenfazit: Dominic Thiem ist absolut auf Augenhöhe und hat einige Schläge im Repertoire, die Nadal extrem wehtun können aber er hat vor allem auch in der Schlussphase des 1. Satzes einfach zu viele Eigenfehler ausgepackt gegen einen Routinier wie Nadal, der selbst in schlaftrunkenem Zustand kurz nach Mitternacht noch konstant auftritt, kann das schon den Unterschied ausmachen. 17:06 Uhr: Eine extrem hart umkämpfte Rally geht an Nadal - und der zeigt sich hernach extrem erfreut, reckt die Faust! Nein, der Bursche unterschätzt unseren Dominic nicht, für ihn ist jeder einzelne Punktgewinn Goldes wert! Und kurz darauf ist der erste Satz vorbei - Nadal holt ihn sich nach 50 (!) Minuten Spielzeit mit 6:4!

Eine extrem hart umkämpfte Rally geht an Nadal und der zeigt sich hernach extrem erfreut, reckt die Faust! Nein, der Bursche unterschätzt unseren Dominic nicht, für ihn ist jeder einzelne Punktgewinn Goldes wert! Und kurz darauf ist der erste Satz vorbei Nadal holt ihn sich nach 50 (!) Minuten Spielzeit mit 6:4! 17:03 Uhr: Autsch! Da ist Thiem einmal eine Vorhand extrem danebengegangen - 30:30 bei eigenem Aufschlag und 4:5!

Autsch! Da ist Thiem einmal eine Vorhand extrem danebengegangen 30:30 bei eigenem Aufschlag und 4:5! 16:59 Uhr: Okay, Nadal dürfte hier im sportkrone. at- Ticker mitlesen und sich vom Love- Game- Sager gerade angestachelt gefühlt haben - der spanische Sandplatzkönig stellt zu null auf 5:4!

Okay, Nadal dürfte hier im sportkrone. Ticker mitlesen und sich vom Sager gerade angestachelt gefühlt haben der spanische Sandplatzkönig stellt zu null auf 5:4! 16:58 Uhr: Nach Gesamtpunkten sehen wir hier eine bisher höchst ausgeglichene Partie: Nadal führt bei 4:4 im ersten Satz mit 29:28.

Nach Gesamtpunkten sehen wir hier eine bisher höchst ausgeglichene Partie: Nadal führt bei 4:4 im ersten Satz mit 29:28. 16:56 Uhr: Überraschung! Weiter kein Love- Game, auch wenn Thiem jetzt knapp dran war - bei 40:15 schlägt der Niederösterreicher immerhin sein zweites Ass!

Überraschung! Weiter kein Game, auch wenn Thiem jetzt knapp dran war bei 40:15 schlägt der Niederösterreicher immerhin sein zweites Ass! 16:53 Uhr: Große Intensität im nächsten Aufschlag- Game von Nadal - und auch etwas Mühe, aber der Punkt geht letztlich an Nadal.

Große Intensität im nächsten Game von Nadal und auch etwas Mühe, aber der Punkt geht letztlich an Nadal. 16:49 Uhr: Kurioses Ende des Games - Thiem und der Schiedsrichter müssen den erneut schläfrigen Linienrichter korrigieren, der einen Out- Schlag Nadals nicht gesehen hatte - 3:3

Kurioses Ende des Games Thiem und der Schiedsrichter müssen den erneut schläfrigen Linienrichter korrigieren, der einen Schlag Nadals nicht gesehen hatte 3:3 16:45 Uhr: Noch ein Breakball Nadal - und wieder wehrt Thiem ab - und dann sogar Vorteil Thiem

Noch ein Breakball Nadal und wieder wehrt Thiem ab und dann sogar Vorteil Thiem 16:44 Uhr: Breakball Nadal - aber Thiem wehrt erst einmal ab

Breakball Nadal aber Thiem wehrt erst einmal ab 16:43 Uhr: Glück für Thiem: Bei 30:30 lässt Nadal einen einfachen Longline- Schlag liegen - oder besser: Er schlägt die gelbe Filzkugel ins Netz. Das hätte gefährlich werden können!

Glück für Thiem: Bei 30:30 lässt Nadal einen einfachen Schlag liegen oder besser: Er schlägt die gelbe Filzkugel ins Netz. Das hätte gefährlich werden können! 16:41 Uhr: Schade! Nadal stellt (zu) einfach auf 40:15 - und dann auf 3:2!

Schade! Nadal stellt (zu) einfach auf 40:15 und dann auf 3:2! 16:37 Uhr: Was für ein Ballwechsel - WAHNSINN! Erst eine Grundlinien- Rally, dann ein Stopp von Nadal, den Thiem erläuft und hoch zurückbringt - den Smash von Nadal erwischt Thiem volley (!) und den nach- nachfolgenden Passierschlag schickt Nadal in Richtung Afrika. Toller Punkt für Thiem!

Was für ein Ballwechsel WAHNSINN! Erst eine Rally, dann ein Stopp von Nadal, den Thiem erläuft und hoch zurückbringt den Smash von Nadal erwischt Thiem volley (!) und den nachfolgenden Passierschlag schickt Nadal in Richtung Afrika. Toller Punkt für Thiem! 16:35 Uhr: Ein toller Aufschlag und ein Netz- Ball von Nadal bringen Thiem das 2:2! Es bleibt alles in Reih und Glied, noch keine Breaks!

Ein toller Aufschlag und ein Ball von Nadal bringen Thiem das 2:2! Es bleibt alles in Reih und Glied, noch keine Breaks! 16:34 Uhr: Spektakuläre Vorhand von Thiem - und Nadal kann nur zuschauen!

Spektakuläre Vorhand von Thiem und Nadal kann nur zuschauen! 16:33 Uhr: Nadal diktiert das Tempo und zwingt Thiem gleich zwei Mal dazu, in Bedrängnis zu weit zu schlagen - zwei Out- Bälle bringen ein 0:30!

Nadal diktiert das Tempo und zwingt Thiem gleich zwei Mal dazu, in Bedrängnis zu weit zu schlagen zwei Bälle bringen ein 0:30! 16:31 Uhr: Noch souveräner gelingt dem Favoriten aus Spanien nun aber die neuerliche Führung - starke Aufschläge geben Thiem kaum Gelegenheit für gefährliche Gegenstöße.

Noch souveräner gelingt dem Favoriten aus Spanien nun aber die neuerliche Führung starke Aufschläge geben Thiem kaum Gelegenheit für gefährliche Gegenstöße. 16:27 Uhr: Ausgleich zum 1:1 - letztlich ein relativ souveräner Punktgewinn für den Lichtenwörther

Ausgleich zum 1:1 letztlich ein relativ souveräner Punktgewinn für den Lichtenwörther 16:25 Uhr: Erst "overruled" Thiem nach einem Out- Schlag Nadals einen schläfrigen Linienrichter mithilfe des Stuhlschiris, dann folgt ein gewaltiger Aufschlag, den Nadal ins Netz schlägt - 30:0!

Erst "overruled" Thiem nach einem Schlag Nadals einen schläfrigen Linienrichter mithilfe des Stuhlschiris, dann folgt ein gewaltiger Aufschlag, den Nadal ins Netz schlägt 30:0! 16:23 Uhr: Eine Rally über 27 (!) Schläge gewinnt der Spanier dank eines Fehlers von Thiem - ich hoffe, Sie haben sich für heute nichts mehr vorgenommen, das könnte ein langer Finalabend werden! Vorteil Nadal - und kurz darauf Game Nadal

Eine Rally über 27 (!) Schläge gewinnt der Spanier dank eines Fehlers von Thiem ich hoffe, Sie haben sich für heute nichts mehr vorgenommen, das könnte ein langer Finalabend werden! Vorteil Nadal und kurz darauf Game Nadal 16:19 Uhr: Breakball Thiem - Nadal wehrt aber mit einer gelungenen Netzattacke samt idealem Stopp ab.

Breakball Thiem Nadal wehrt aber mit einer gelungenen Netzattacke samt idealem Stopp ab. 16:16 Uhr: Es geht los mit Aufschlag Nadal - und der erste Punkt geht nach einem guten Konter auf einen Nadal- Stopp an Thiem! Ein gutes Omen?

Es geht los mit Aufschlag Nadal und der erste Punkt geht nach einem guten Konter auf einen Stopp an Thiem! Ein gutes Omen? 16:15 Uhr: Noch schlagen sich die beiden Tennis- Gladiatoren auf dem katalanischen Sand ein - die Wetterbedingungen sind nicht das Gelbe vom Ei. Es ist relativ kühl und windig - Nadal hat das eigentlich nicht so gerne…

Noch schlagen sich die beiden Gladiatoren auf dem katalanischen Sand ein die Wetterbedingungen sind nicht das Gelbe vom Ei. Es ist relativ kühl und windig Nadal hat das eigentlich nicht so gerne… 16:07 Uhr: Es geht zum virtuellen Münzwurf via Anzeigetafel - und den gewinnt Lokalmatador Rafael Nadal. Der Mallorquiner wählt den Aufschlag, Dominic Thiem muss also gleich einmal seine Return- Qualitäten unter Beweis stellen.

Es geht zum virtuellen Münzwurf via Anzeigetafel und den gewinnt Lokalmatador Rafael Nadal. Der Mallorquiner wählt den Aufschlag, Dominic Thiem muss also gleich einmal seine Qualitäten unter Beweis stellen. 16:04 Uhr: So, die Spieler sind inzwischen am Platz…

So, die Spieler sind inzwischen am Platz… 16:02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Finale des ATP- 500- Turniers in Barcelona!