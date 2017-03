Daviscup- Kapitän Stefan Koubek als Mode- Experte

S tar-

Tennis-

Designer Kilian Kerner, der bei einigen Turnieren im Ausland auch Dominic Thiem (im Video oben sehen Sie den Wutausbruch unseres Tennisstars beim Turnier in Miami gegen Borna Coric!) unterstützt, präsentierte seineLinie für Bidi Badu. "Ich vertrete dieses Label in Österreich", verrät Koubek, der in seiner Glanzzeit am liebsten mit orangen Hosen und gelben Shirts auf den Courts aufkreuzte, "vor Saisonbeginn haben wir auch Jürgen Melzer unter Vertrag genommen. Ein gelungener Deal..."

Weil die einstige Nummer acht der Welt 2017 in Form kommt, von einer Rückkehr in die Top 100 träumt. Und Melzer gilt vor allem als Österreichs größter Hoffnungsträger in Weißrussland. "Jürgen ist vor wenigen Tagen Papa geworden, alles verlief nach Wunsch", erzählt Koubek, "darum sagte er für Minsk endgültig zu!"

Nächsten Montag reist das Team nach Weißrussland, neben Jürgen spielt auch sein Bruder Gerald sowie der 36- jährige Alex Peya und der um sechs Jahre ältere Julian Knowle. "Vom Altersschnitt her wird uns niemand das Wasser reichen", grinst Koubek, "aber alle sind hungrig wie junge Löwen - so können wir siegen!"

Peter Moizi, Kronen Zeitung