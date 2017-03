Davis- Cup- Spiele bald nur auf zwei Gewinnsätze?

Weiter steht eine Verkürzung der Begegnungen von drei auf zwei Tage zur Diskussion. Aktuell werden an einem Davis- Cup- Wochenende am Freitag zwei Einzel, am Samstag ein Doppel und am Sonntag nochmals zwei Einzel ausgetragen.

An welchen Tagen und in welcher Reihenfolge in Zukunft gespielt werden soll, wurde in einer Medienmitteilung nicht präzisiert. Ein Vorbild könnte der Fed Cup mit zwei Einzeln am Samstag sowie zwei Einzeln und einem Doppel am Sonntag, jeweils auf zwei Gewinnsätze, sein.