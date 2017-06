"Das ist eine Tragödie" - Thiem tröstet Johnson

Johnson hatte erst vor wenigen Wochen seinen Vater verloren. Der 58- Jährige war überraschend im Schlaf verstorben. "Das ist eine Tragödie, die man niemandem wünscht, es war sehr emotional für ihn. Es muss unglaublich schwer gewesen sein, überhaupt hier anzutreten." Statt zu feiern nahm Thiem nach dem verwerteten Matchball den US- Amerikaner in den Arm. Eine tolle Geste!

Foto: AFP

Via Facebook zog der 23- jährige Lichtenwörther den Hut vor Johnson: "Es gibt einfach Dinge im Leben die wichtiger sind als Tennis. Für mich ist es sehr bewundernswert, dass Steve sich trotz all der Geschehnisse auf den Platz stellt und so stark spielt."

Nun wartet Zeballos

Nun ist also Horacio Zeballos der nächste Gegner. "Der ist Linkshänder, sonst weiß ich nicht viel über ihn. Gegen Goffin hätte ich wenigstens gewusst, was mich erwartet", sagte Thiem schmunzelnd. Der achtfache Turniersieger weiß aber natürlich, dass Zeballos schon eine recht gute Saison hinter sich hat. "Der kann auch sehr unangenehm werden, weil ich ihn ja gar nicht kenne."