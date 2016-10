China- Trip endet für Kerber mit Enttäuschung

K

gab allerdings nach dem Match an, dass sie nicht hundertprozentig fit ist. Eine bestehende Beinverletzung habe sich in der Früh verschlechtert. DieJährige, die in diesem Jahr auch die Australian Open gewonnen hatte, bereitet sich nun auf denShowdown vor.

Die besten acht Spielerinnen treffen ab 23. Oktober bei den WTA- Finals in Singapur aufeinander. Ähnlich wie nach dem Triumph bei den Australian Open hat Kerber seit New York und damit als Nummer eins der Welt in zwei Turnieren nur drei Matches gewonnen.

Kerber gab später bekannt, dass ihre eigentlich geplante Teilnahme am Turnier in Hongkong in der kommenden Woche unsicher ist. "Es ist noch in meinem Terminplan. Direkt nach dem Spiel weiß ich aber nicht, was mit meinem Bein ist", sagte die Nummer eins. "Ich weiß, dass ich mich gut bewegen muss, um mein Spiel zu spielen", erklärte Kerber.