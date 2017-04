Bresnik: "Service kann Thiems größte Waffe werden"

Turniersieg beim "500er" in Rio - auf Sand feierte Dominic Thiem heuer schon einen großen Erfolg. Dennoch erfolgt für die Nummer neun der Tenniswelt erst heute (11 Uhr) in Monte Carlo der offizielle Start in die Saison auf "roter Asche". Gegen Robin Haase (Hol) kämpft Thiem um den Achtelfinal- Einzug. Zum vierten Mal tritt Thiem im Sandplatz- Hit an der Côte d’Azur an. 2014 Erstrunden- Aus gegen Mahut, 2015 Erstrunden- Aus gegen Pouille - im letzten Jahr 5:7, 3:6 im Achtelfinale gegen "Mr. Monaco" Nadal.

"Thiem gehört zu den besten Aufschlägern auf der Tour"

Über zwei Wochen bereitete sich die aktuelle Nummer neun auf den Auftritt im Fürstentum vor. "Erstmals hab ich in Runde eins ein Freilos", erzählt Dominic, "damit mehr Zeit, um auf der Anlage zu trainieren." Vor allem am Aufschlag wurde intensiv gearbeitet. "Dominic gehört schon zu den besten Aufschlägern auf der Tour", erklärt sein Trainer Günter Bresnik, "serviert mit über 220 km/h."

Doch Thiem muss die Quote seiner ersten Aufschläge verbessern. "Wenn er im Schnitt über 60 Prozent bringt", prophezeit Bresnik, "kann das Service seine größte Waffe werden. Weil es schnell und sehr variantenreich sein kann." Auch das Spiel von der Grundlinie gehört verbessert. "Weil Dominic öfters die falsche Schlag- Auswahl trifft", sagt Bresnik, "da gehören manche Punkte intelligenter gespielt."

Peter Moizi (in Monte Carlo), Kronen Zeitung