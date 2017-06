Bresnik nach Thiem- Gala: "Wie ein Champion!"

Nach dem Matchball (oben im Video) kam dem sonst eher ruhigen Bresnik ein gewaltiger Freudenschrei aus, danach umarmte er seine Kinder und den Rest der Truppe. Mit Freudentränen in den Augen. "Das war großartig", jubelte Bresnik, "was Dominic gegen Djokovic gezeigt hat, hatte ganz viel Klasse. Hut ab, er hat gespielt wie ein Champion!"

Foto: GEPA

Tennis- Mäzen Christian Worsch, der Thiem drei Jahre lang gesponsert hatte, flog für das Duell mit Djokovic ein. Und lud nach dem Sieg im Spieler- Restaurant Bresnik & Co. auf ein Glas Champagner ein. Im Falle eines Triumphs in Roland Garros verspricht Worsch eine große Party: "Dann miete ich für die ganze Nacht ein Schiff auf der Seine und Dominic kann mit Freunden feiern." Das wollte Bresnik nicht hören: "Zuerst geht es gegen Nadal, wir sind bescheiden."

Foto: AFP

Dominic selbst genoss die Stunden nach seinem bisher größten Major- Sieg in Ruhe, spielte mit seinem Jugendfreund Lucas Leitner eine Runde Würfelpoker. "Ich bin seit ein paar Wochen dabei, um Dominic ein bisschen zu unterstützen", erzählt Leitner, "und erlebe eine märchenhafte Welt. Meinen Job hätten wohl viele gern ..."

Am Donnerstag wurde locker trainiert, die Vorfreude auf das Nadal- Match ist riesig: "Dominic kann ihn schlagen", meint Bresnik, "aber Rafa spielt in seinem Wohnzimmer in Topform."

Peter Moizi/Paris, Kronen Zeitung