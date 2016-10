Bittere Auftaktpleite für Thiem gegen Zverev

Nach einer langen Verzögerung wegen Regens gelang dem als Nummer vier gesetzten Niederösterreicher im ersten Satz ein vorentscheidendes Break zum 5:4. Er servierte zum 6:4 aus, verlor aber seine nächsten zwei Aufschlagspiele und auch klar den zweiten Satz. Im Entscheidungsset stellte Zverev im siebenten Game die Weichen auf Sieg.

Auf Sand hatte er heuer alle drei Duelle mit dem Niederösterreicher verloren, auf Hartplatz gelang dem zuletzt stark spielenden St.- Petersburg- Sieger aber ein Erfolg. Der 19- Jährige (ATP- Nummer 24) nahm Thiem das Service zum 4:3 ab und ließ seinem Gegner in dessen nächstem Aufschlagspiel keinen einzigen Punkt. Nach 1:51 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball.

Bresnik: "Er ist einfach nicht in Ordnung"

"Die Schmerzen im Knie waren überschaubar, aber er ist einfach nicht in Ordnung", sagte Thiem- Coach Günter Bresnik nach dem Aus seines Schützlings. Ob Thiem nun kommende Woche beim so wichtigen Masters- Turnier in Shanghai antritt, darauf will man sich noch nicht festlegen. "Ich weiß nicht, was da in seinem Körper steckt. Wir werden das jetzt einmal abklären und dann entscheiden."