Becker bankrott: Hilfe von Ex- Schützling Djokovic!

Gegenüber der australischen Zeitung "Herald Sun" sagte die derzeitige Nummer vier der Welt: "Als ich es hörte, bin ich sofort mit Boris in Kontakt getreten. Ich habe ihm gesagt, dass ich, wenn ich ihm irgendwie helfen kann, für ihn da sein werde."

Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST

Von 2013 bis 2016 betreute Becker den Serben. Sechs Grand- Slam- Titel konnte Djokovic in dieser Zeit einfahren. "Obwohl wir nicht mehr miteinander arbeiten, tauschen wir uns noch sehr eng miteinander aus. Wir sind immer noch Freunde!"

Foto: AP

Nach der Bankrotterklärung des Deutschen soll es in London zu einem Treffen kommen. "Er sagte, dass all das nicht wahr sei, und die Medien überreagierten. Das ist alles, was ich weiß", so Djokovic, der sich beim Turnier in Eastbourne auf Wimbledon (Start: 3. Juli) vorbereitet.