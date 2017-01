Australian Open: Kein Rekordtitel für Bryan- Brüder

Die Tennis- Zwillinge Bob und Mike Bryan haben am Samstag das Finale des Herren- Doppels bei den Australian Open verloren und damit eine Grand- Slam- Bestmarke verpasst. Die 38- jährigen US- Amerikaner unterlagen in Melbourne dem finnisch- australischen Duo Henri Kontinen/John Peers mit 5:7,5:7. Bei einem Sieg hätten die Bryans jeweils ihren 17. Herren- Doppel- Titel bei Grand- Slam- Turnieren gewonnen.