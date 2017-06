Außerirdisch! Nadal feiert 10. French- Open- Sieg

"Die Decima ist für mich sehr, sehr speziell", sagte Nadal in seinem ersten Siegerinterview auf dem Platz, nachdem er sich nach dem Matchball wie bei fast allen seinen Paris- Triumphen zu Boden hatte fallen lassen. "Danke an alle. Das hier ist sehr emotionell. Das Gefühl, das ich hier habe, ist schwer zu beschreiben. Was ich auf diesem Platz fühle, ist mit nichts zu vergleichen. Das ist das wichtigste Turnier für mich." Nadal schaffte das Kunststück ohne Satzverlust, im gesamten Turnierverlauf gab er nur 35 Games ab - und damit lediglich exakt fünf pro Match. Dominic Thiem lag dabei mit sieben im Halbfinale gegen den Iberer gewonnenen Games über dem Schnitt und hinter Zweitrunden- Verlierer Robin Haase (NED) auf Rang zwei dieser speziellen Wertung der heurigen Turnierauflage von Roland Garros.

Wawrinka hatte man mehr zugetraut, als nur sechs Games für sich zu entscheiden. Der Eidgenosse hatte alle seine ersten drei Grand- Slam- Endspiele gewonnen, allerdings Nadal auch alle seine neun davor bei den French Open. Trotzdem: Wawrinka war bis inklusive Viertelfinale selbst ohne Satzverlust durch das Turnier gekommen. Im Halbfinale schaltete er Andy Murray in fünf Durchgängen aus. Diese Partie gegen den Schotten mag dem 32- Jährigen jedoch zu viel an Substanz gekostet haben. Sein Potenzial im zweiten Major- Finale gegen Nadal nach den Australian Open 2014 ließ Wawrinka nur phasenweise aufblitzen. U.a. auch in den ersten Games des 125- Minuten- Matches, als vieles auf eine lange Partie hindeutete. Mit dem Break zum 4:2 gewann Nadal aber die Oberhand - und gab sie nicht mehr ab.

Sieben Games in Folge gingen an ihn, ehe Wawrinka zum 1:3 im zweiten Satz wieder anschrieb. Da war er eben schon wieder ein Break hinten - und damit Satz zwei quasi schon verloren. Als Nadal Wawrinka auch im dritten Durchgang gleich dessen erstes Servicespiel abnahm, waren die Weichen für die "Decima" endgültig gestellt. Mit dem zweiten Matchball hatte er den Sieg in der Tasche. Es ist der 15. Major- Erfolg des Mallorquiners, womit er alleiniger erster Verfolger des in dieser Wertung führenden Roger Federer ist. Der Schweizer hält seit seinem heurigen Triumph bei den Australian Open bei 18 Erfolgen. In der Weltrangliste wird der Iberer ab Montag Zweiter sein. Er erhält für seinen Paris- Triumph 2,1 Millionen Euro, Wawrinka bekommt als unterlegener Finalist 1,06 Millionen Euro.

Schon sehr früh in der Saison hat Nadal mit seinem ersten Grand- Slam- Triumph seit exakt drei Jahren bzw. seit den French Open 2014 nun auch sein Ticket für das World- Tour- Finale im November in London fix. In Paris schraubte er seine beeindruckende Bilanz auf 79 Siege bei nur zwei Niederlagen - eine dritte Niederlage hatte er nicht auf dem Platz erlitten, sondern mittels w. o. vor zwei Jahren gegen Marcel Granollers. Übrigens: Die Organisatoren hatten sich für die Pokalübergabe etwas Besonderes überlegt, Langzeit- Coach und Onkel Toni Nadal übergab die Trophäe. "Ohne ihn wäre keine der zehn Trophäen möglich gewesen", bedankte sich der auch von Carlos Moya betreute Triumphator. Wawrinka hatte u.a. eine Entschuldigung für sein Team: "Es tut mir leid, Rafa war einfach nicht zu schlagen. Er war zu stark."

Wawrinka wird nicht nur 2018 wieder versuchen, seinen gesamt zweiten Paris- Titel nach 2015 einzufahren. Er wird auch schon in wenigen Wochen in Wimbledon angreifen, nur dieses Grand- Slam- Turnier hat er noch nicht gewonnen. Um seine Chancen auf Rasen zu erhöhen, hat er den US- Amerikaner Paul Annacone engagiert. Der Ex- Coach von Federer und Pete Sampras wird mit Wawrinka- Coach Magnus Norman kooperieren.

Steckbrief von Rafael Nadal

Geboren: 3. Juni 1986 in Manacor auf Mallorca

Größe/Gewicht: 1,85 m/85 kg

Linkshänder, beidhändige Rückhand

Schuhe und Bekleidung: Nike

Schläger: Babolat

Profi: seit 2001

Trainer: Carlos Moya, Toni Nadal (Onkel)

Aktuelles ATP- Ranking: 4 (ab Montag 2.; bestes Ranking: 1)

French Open (10/Rekordsieger) 2005- 2008, 2010- 2014, 2017

Wimbledon (2) 2008, 2010

US Open (2) 2010, 2013

Australian Open (1) 2009

Turnieren, einziger Spieler, der einen Major mehr als sieben Mal gewonnen hat. Erster Spieler, der in Roland Garros fünfmal en suite triumphiert hat. Olympia: Einzel- Gold 2008 Peking, Doppel- Gold 2016 Rio de Janeiro

Gold 2008 Peking, Gold 2016 Rio de Janeiro Karriere- Matchbilanz: 849:180

Matchbilanz: 849:180 Grand- Slam- Matchbilanz: 216:32

Matchbilanz: 216:32 Roland- Garros- Matchbilanz: 79:2

Matchbilanz: 79:2 Matchbilanz 2017: 43:6

Rekord- Einzelsieger bei den French Open

10 - Rafael Nadal (2005 bis 2008, 2010 bis 2014, 2017)

Rafael Nadal (2005 bis 2008, 2010 bis 2014, 2017) 6 - Björn Borg (1974, 1975, 1978 bis 1981)

Björn Borg (1974, 1975, 1978 bis 1981) 4 - Henri Cochet (1926, 1928, 1930, 1932)

Henri Cochet (1926, 1928, 1930, 1932) 3 - Rene Lacoste (1925, 1927, 1929), Ivan Lendl (1984, 1986, 1987), Mats Wilander (1982, 1985, 1988) und Gustavo Kuerten (1997, 2000, 2001)

Die French- Open- Finali der Herren seit 1995

1995: Thomas MUSTER (AUT) - Michael Chang (USA) 7:5, 6:2, 6:4

Michael Chang (USA) 7:5, 6:2, 6:4 1996: Jewgenij Kafelnikow (RUS) - Michael Stich (GER) 7:6, 7:5, 7:6

Michael Stich (GER) 7:6, 7:5, 7:6 1997: Gustavo Kuerten (BRA) - Sergi Bruguera (ESP) 6:3, 6:4, 6:

Sergi Bruguera (ESP) 6:3, 6:4, 6: 1998: Carlos Moya (ESP) - Alex Corretja (ESP) 6:3, 7:5, 6:3

Alex Corretja (ESP) 6:3, 7:5, 6:3 1999: Andre Agassi (USA) - Andrej Medwedew (UKR) 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4

Andrej Medwedew (UKR) 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4 2000: Gustavo Kuerten (BRA) - Magnus Norman (SWE) 6:2, 6:3, 2:6, 7:6

Magnus Norman (SWE) 6:2, 6:3, 2:6, 7:6 2001: Gustavo Kuerten (BRA) - Alex Corretja (ESP) 6:7, 7:5, 6:2, 6:0

Alex Corretja (ESP) 6:7, 7:5, 6:2, 6:0 2002: Albert Costa (ESP) - Juan Carlos Ferrero (ESP) 6:1, 6:0, 4:6, 6:3

Juan Carlos Ferrero (ESP) 6:1, 6:0, 4:6, 6:3 2003: Juan Carlos Ferrero (ESP) - Martin Verkerk (NED) 6:1, 6:3, 6:2

Martin Verkerk (NED) 6:1, 6:3, 6:2 2004: Gaston Gaudio (ARG) - Guillermo Coria (ARG) 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6

Guillermo Coria (ARG) 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6 2005: Rafael Nadal (ESP) - Mariano Puerta (ARG) 6:7(6), 6:3, 6:1, 7:5

Mariano Puerta (ARG) 6:7(6), 6:3, 6:1, 7:5 2006: Rafael Nadal (ESP) - Roger Federer (SUI) 1:6, 6:1, 6:4, 7:6(4)

Roger Federer (SUI) 1:6, 6:1, 6:4, 7:6(4) 2007: Rafael Nadal (ESP) - Roger Federer (SUI) 6:3, 4:6, 6:3, 6:4

Roger Federer (SUI) 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 2008: Rafael Nadal (ESP) - Roger Federer (SUI) 6:1, 6:3, 6:0

Roger Federer (SUI) 6:1, 6:3, 6:0 2009: Roger Federer (SUI) - Robin Söderling (SWE) 6:1, 7:6(1), 6:4

Robin Söderling (SWE) 6:1, 7:6(1), 6:4 2010: Rafael Nadal (ESP) - Robin Söderling (SWE) 6:4, 6:2, 6:4

Robin Söderling (SWE) 6:4, 6:2, 6:4 2011: Rafael Nadal (ESP) - Roger Federer (SUI) 7:5, 7:6(3), 5:7, 6:1

Roger Federer (SUI) 7:5, 7:6(3), 5:7, 6:1 2012: Rafael Nadal (ESP) - Novak Djokovic (SRB) 6:4, 6:3, 2:6, 7:5

Novak Djokovic (SRB) 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 2013: Rafael Nadal (ESP) - David Ferrer (ESP) 6:3, 6:2, 6:3

David Ferrer (ESP) 6:3, 6:2, 6:3 2014: Rafael Nadal (ESP) - Novak Djokovic (SRB) 3:6, 7:5, 6:2, 6:4

Novak Djokovic (SRB) 3:6, 7:5, 6:2, 6:4 2015: Stan Wawrinka (SUI) - Novak Djokovic (SRB) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Novak Djokovic (SRB) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 2016: Novak Djokovic (SRB) - Andy Murray (GBR) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4

Andy Murray (GBR) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4 2017: Rafael Nadal (ESP) - Stan Wawrinka (SUI) 6:2, 6:3, 6:1

Ewige Herren- Bestenliste bei Majors:

18 - Roger Federer (SUI): Australian Open (5), French Open (1), Wimbledon (7), US Open (5)

Roger Federer (SUI): Australian Open (5), French Open (1), Wimbledon (7), US Open (5) 15 - Rafael Nadal (ESP): Australian Open (1), French Open (10), Wimbledon (2), US Open (2)

Rafael Nadal (ESP): Australian Open (1), French Open (10), Wimbledon (2), US Open (2) 14 - Pete Sampras (USA): Australian Open (2), Wimbledon (7), US Open (5)

Pete Sampras (USA): Australian Open (2), Wimbledon (7), US Open (5) 12 - Novak Djokovic (SRB): Australian Open (6), French Open (1), Wimbledon (3), US Open (2)

Novak Djokovic (SRB): Australian Open (6), French Open (1), Wimbledon (3), US Open (2) 12 - Roy Emerson (AUS): Australian Open (6), French Open (2), Wimbledon (2), US Open (2)

Roy Emerson (AUS): Australian Open (6), French Open (2), Wimbledon (2), US Open (2) 11 - Rod Laver (AUS): Australian Open (3), French Open (2), Wimbledon (4), US Open (2)

Rod Laver (AUS): Australian Open (3), French Open (2), Wimbledon (4), US Open (2) 11 - Björn Borg (SWE): French Open (6), Wimbledon (5)

Björn Borg (SWE): French Open (6), Wimbledon (5) 10 - Bill Tilden (USA): Wimbledon (3), US Open (7)

Bill Tilden (USA): Wimbledon (3), US Open (7) 8 - u.a. Andre Agassi (USA), Henri Cochet (FRA), Jimmy Connors (USA), Ivan Lendl (CZE/USA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS)

u.a. Andre Agassi (USA), Henri Cochet (FRA), Jimmy Connors (USA), Ivan Lendl (CZE/USA), Fred Perry (GBR), Ken Rosewall (AUS) 1 - u.a. Thomas Muster (AUT): French Open (1)