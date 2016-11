Aus in Runde zwei! Thiem gegen Sock chancenlos

Dominic Thiem scheint weiter nicht in Hochform zu sein! Der Weltranglisten- Achte unterlag dem US- Amerikaner Jack Sock am Mittwoch in der zweiten Runde des Masters- Turniers glatt 2:6, 4:6 und muss damit doch noch um seine Teilnahme am ATP- Finale der besten acht Saisonspieler in London zittern. Aktuell liegt Thiem in der bereinigten Jahreswertung zwar noch auf Rang sieben. Nach seinem vorzeitigen Aus an der Seine können ihn aber noch mehrere Konkurrenten wie Marin Cilic (CRO) oder Tomas Berdych (CZE) mit großer Punkteausbeute in Paris überholen.