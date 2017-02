Auftaktsieg für Dominic Thiem in Rio!

Dominic Thiem hat seine Rückkehr auf Sand erfolgreich gestaltet. Nach der Viertelfinal- Niederlage in Rotterdam setzte sich der als Nummer zwei gesetzte Österreicher am Dienstag in der ersten Runde des mit 1,44 Millionen Dollar dotierten Tennis- ATP- 500- Events in Rio de Janeiro gegen Janko Tipsarevic 6:4,7:5 durch und trifft in der Nacht auf Donnerstag auf dessen serbischen Landsmann Dusan Lajovic.