ATP- Finals: Thiem gegen Djokovic, Raonic & Monfils

Dies hat die Auslosung der "ATP World Tour Finals", für das die besten acht Spieler des Jahres qualifiziert sind, am Montagnachmittag in London ergeben. Thiem ist erst der zweite Österreicher beim ATP- Saisonfinale der besten Einzelspieler nach Thomas Muster. In der Gruppe "John McEnroe" treffen die neue Nummer eins Andy Murray (GBR), Stan Wawrinka (SUI), Kei Nishikori (JPN) und Marin Cilic (CRO) aufeinander.

Thiem: "Ein großer Traum, der wahr geworden ist"

In einer Skype- Zuschaltung bedankte sich Thiem einmal mehr bei Murray und Raonic, die mit Siegen über seine unmittelbaren Gegner um das London- Ticket in Paris seinen Platz in der O2- Arena erst fixiert haben. "Es ist ein großer Traum, der da wahr geworden ist. Am Ende war es ein bisschen glücklich. Danke an Andy und Milos, sie haben es mir ermöglicht", meinte Thiem lächelnd. Er sei vergangene Woche sehr viel an seinem Handy gewesen und habe die Livescores verfolgt. "Als Milos Tsonga rausgekickt hat, war ich wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt", sagte der Weltranglisten- Neunte.

Zu seiner Gruppe, die am Sonntag den Anfang macht, äußerte sich Thiem respektvoll. "Die Gruppe ist sehr interessant, aber es ist eine große Freude mit den besten Spielern der Welt das Saisonfinale bestreiten zu dürfen. Ich habe gegen jeden zumindest einmal gespielt", sagte der French- Open- Halbfinalist und siebenfache ATP- Turniersieger. Thiem bekommt es mit den aktuellen Nummern zwei, vier (Raonic) und sechs (Monfils) zu tun.

Nur gegen Monfils positive Bilanz

Gegen Djokovic hat er alle drei bisherigen Duelle verloren, zwei davon in diesem Jahr u.a. im angesprochenen Semifinale von Roland Garros. Auch gegen Raonic hat Thiem sein bisher einziges Aufeinandertreffen 2016 im Viertelfinale von Cincinnati mit 3:6, 4:6 verloren. Einzig gegen Monfils, der ebenso beim Saison- Finale debütiert, hat Thiem eine positive 1:0- Bilanz: 2015 rang er den Franzosen im Umag- Halbfinale auf Sand 1:6, 6:3, 6:1 nieder und profitierte zudem 2016 im Cincinnati- Achtelfinale von einer Verletzung des 30- Jährigen, der gar nicht antreten konnte.

"Beide Gruppen sind sehr stark. Es ist gehüpft wie gesprungen, ob du jetzt bei Djokovic oder Murray bist, oder beim Raonic oder Wawrinka", erklärte Thiem- Coach Günter Bresnik. Auch in der Tatsache, dass auch Monfils ein Debütant ist, sieht Bresnik keinen Vorteil für seinen Schützling. "Debütant hin oder her, die spielen einfach alle sehr gut. In der O2- Arena gegen den Dominator der letzten Jahre zu spielen, das ist einfach eine tolle Sache, eine Supererfahrung. Ich hoffe nur, dass er halt so spielt wie er das über weite Strecken des heurigen Jahres gezeigt hat."