Argentinien gewann erstmals Davis- Cup- Titel

Am Freitag hatte Del Potro mit einem Viersatzerfolg gegen Karlovic den 0:1- Rückstand nach einem Fünfsatz- Sieg von Cilic gegen Delbonis ausgeglichen. Das Doppel am Samstag entschieden Cilic/Ivan Dodig gegen Del Potro/Leonardo Mayer ohne Satzverlust für sich. Argentinien war bereits 1981, 2006, 2008 und 2011 - jeweils erfolglos - im Finale gestanden, die Kroaten hatten ihren einzigen Titel 2005 in der Slowakei geholt.

Nach einer langen Serie von Heimsiegen in Finalspielen gab es in Zagreb den vierten Auswärtserfolg in Serie. In den vergangenen drei Jahren hatten Tschechien in Serbien, die Schweiz ebenfalls bei einem Premierenerfolg in Frankreich und Großbritannien in Belgien gewonnen.