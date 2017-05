Andi Herzog ist jetzt Dominic Thiems Berater!

Österreichs Tennisheld Dominic Thiem ist derzeit in Madrid beim ATP- 1000 auf der Überholspur und kann heute mit einem Sieg gegen Borna Coric das Semifinale erreichen. Und: Thiem hat einen neuen Berater - nämlich Andi Herzog! Aber nicht, was seine Belange auf dem roten Sand angeht, sondern in Sachen Fußball. Denn wie "Krone"- Tennisexperte Peter Moizi im Video- Interview (oben) mit krone.at- Sportchef Max Mahdalik erzählt, hat Thiem in Österreich einen Fußballklub gegründet!