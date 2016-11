Zum Ablachen: Biden und Obama gegen Trump

Barack Obama und sein Vizepräsident Joe Biden sind in den vergangenen Jahren ein tolles Team gewesen - und den meisten US- Bürgern so sympathisch, dass sie dem Ende ihrer Amtszeit wehmütig entgegenblicken. Doch am 20. Jänner 2017 zieht der neue Präsident, der Milliardär Donald Trump, ins Weiße Haus ein. Diesem Umstand kann man nach Ansicht vieler nur mit einem begegnen: Humor. Und so gibt es jetzt zahlreiche Memes, in denen Biden Obama über geplante Streiche informiert, die er Trump spielen wird.