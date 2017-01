Zigarettenrauch bringt Werbeplakat zum "Husten"

Neben diesen Werbeplakaten in schwedischen Städten fühlt man sich als Raucher ein wenig unwohl. Genau das dürfte auch das Ziel einer skandinavischen Apothekenkette sein, die sich mittels hochsensibler Werbeplakate auf die "Jagd" nach Rauchern macht und sie an so manchen guten Vorsatz für das heurige Jahr erinnern möchte.