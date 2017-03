VR- Gaming: 31- Jähriger will Weltrekord knacken

Um nicht weniger als einen Weltrekord geht es am 11. April für Johannes Löffelmann in Wien: Zusammen mit dem Elektronikfachmarkt Saturn möchte der 31- jährige Oberösterreicher spielend die längste Zeit in der virtuellen Realität verbringen. Der aktuelle, offiziell bestätigte VR- Gaming- Weltrekord eines Briten liegt bei 25 Stunden, 24 Minuten und 18 Sekunden.