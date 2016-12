Vernachlässigte Katze mit "Dreadlocks" gerettet

Die Bilder von Katze "Hidey" lassen jedem Tierfreund das Blut in den Adern gefrieren: Ihr Alzheimer- kranker Besitzer hatte sich offensichtlich schon lange nicht mehr richtig um sie kümmern können, denn nach dessen Umzug in ein Pflegeheim fand man den Stubentiger mit einigen Kilos zu viel auf den Rippen vor.

Jede Bewegung war eine Qual

Dabei handelte es sich allerdings nicht nur um tatsächliches Übergewicht - "Hidey" war über und über mit verfilztem Fell bedeckt, das sich zu riesigen Dreadlocks verformt hatte und ihr jede Bewegung zur Qual machte. "'Die Katze versteckte sich in einer Ecke im Keller. Wahrscheinlich hatte sie große Schmerzen", so Paul Russel, der das arme Tier fand und sofort zum Tierarzt brachte.

Die Katze konnte in stundenlanger Arbeit von ihrem Fell befreit werden. Foto: Animal Rescue League Shelter & Wildlife Service

So einen extremen Fall hatten selbst die Veterinäre noch nie gesehen - fast einen Kilogramm Fell schor man von "Hideys" Körper, unter Vollnarkose. "Katzen mit Übergewicht tun sich schwerer mit der Fellpflege, und ihr Besitzer konnte sich scheinbar auch nicht darum kümmern - in so einem Fall kommt es dann zu Verfilzungen", erklärt Caitlin Lasky von der Western PA Humane Society. Mittlerweile hat sich "Hidey" gut erholt und genießt ein erfülltes Katzenleben bei Paul Russel.