USA: Nackedei setzt sich auf Autobusdach in Szene

Will man in Hollywood auch nur einen Hauch an Aufmerksamkeit bekommen, muss man sich schon ordentlich ins Zeug legen. Auch das gewisse Etwas zu besitzen, ist durchaus förderlich, möchte man in Los Angeles von sich reden machen. Mit buchstäblich nackten Tatsachen wollte offenbar ein junger Mann am Donnerstag in West Hollywood überzeugen, erklomm im Adams- Kostüm (allerdings ohne Feigenblatt) einen Linienbus und setzte sich publikumswirksam in all seiner Pracht in Szene.