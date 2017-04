USA: Bub (8) chauffierte Schwester zu McDonald's

Spritztour mit Papas Auto, während die Eltern zu Hause schlafen: Ein Achtjähriger hat seine vierjährige Schwester im US- Bundesstaat Ohio knapp zwei Kilometer weit mit dem Familienwagen zu einer McDonald's- Filiale gefahren. Dort verspeisten die beiden am Sonntagabend einen Cheeseburger, bevor die Polizei eintraf, wie der lokale TV- Sender WJW in Cleveland am Mittwochabend (Ortszeit) berichtete.