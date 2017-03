Trump korrigiert eigenen Tweet gleich dreimal

Statt des englischen Wortes "hereby" für "hiermit" schrieb Trump erst "hear by", entschied sich dann in der zweiten Version zu "hearby" - bevor es mit "hereby" schließlich stimmte (siehe Tweet).

Die viel kommentierte Dreierserie wurde nur kurz unterbrochen von einem Tweet, den der Präsident im Kurznachrichtendienst zu seinem just vollzogenen Besuch einer Volksschule absetzte: "Wir müssen unser Erziehungssystem für unsere Kinder reparieren, um Amerika wieder groß zu machen. Wunderbarer Tag in Saint Andrews in Orlando."

Trump, der gerne und häufig twittert, unterlaufen immer wieder Vertipper und Fehler. So bezeichnete er etwa einen Bericht des US- Senders CNN als "lächerliche Falschmeldung" und schrieb dabei zuerst fälschlicherweise "rediculous" statt "ridiculous", was er später berichtigte.