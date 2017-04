Trump- Ferrari zu billig versteigert?

Ein roter Ferrari, der einst US- Präsident Donald Trump gehörte, hat einen neuen Besitzer gefunden. Der zehn Jahre alte Sportwagen wurde am Samstag nahe Miami im US- Bundesstaat Florida für 270.000 Dollar (253.000 Euro) versteigert, wie das Auktionshaus Auctions America mitteilte. Der erfolgreiche Bieter blieb anonym. Das Auktionshaus hatte auf einen höheren Preis gehofft.