Tierischer Werbespot bringt das Netz zum Wiehern

Über 2,1 Millionen Nutzer haben den Clip bereits gesehen, in dem der Konzern Werbung für seinen Anhänger- Einparkhilfe macht. Bei den Zusehern kommt das humorige Video an: "Diese Werbung macht gute Laune. Ich würd sagen: VIDEO DES JAHRES 2016!", heißt es etwa auf YouTube. Ein anderer Nutzer schreibt: "Wenn nur jede Werbung so gut wäre ..."

Tiere stehen bei den Volkwagen- Werbern schon länger hoch im Kurs. Anfangs des Jahres schickten sie zum Beispiel stinkende Hunde und ein Kamel auf die Straße:

Legendär sind aber vor allem die Super- Bowl- Clips, die der Autohersteller während der Finalspiele der US- amerikanischen Football- Liga ausstrahlt, allen voran der rasende Käfer und natürlich der legendäre "The Force"- Spot, in dem ein kleiner Darth Vader seine Macht demonstriert.

Nur ein Testimonial kam bei den Zuschauern weniger gut an: Helene Fischer. Der Schlagerstar, der 2018 für gleich fünf Konzerte in die Wiener Stadthalle kommt , rührte im Herbst 2014 die Werbetrommel für den Hersteller, wofür dieser ordentlich Kritik einstecken musste. Die Fischer käme in dem Video viel zu schlecht weg, so der Tenor. Vielleicht auch deshalb ist der Clip inzwischen nicht mehr auf YouTube zu finden.