"Simpsons"- Macher sagten auch Ergebnisse voraus

Allerdings mussten die Macher der Zeichentrickserie dafür in keine Kristallkugeln blicken oder hellseherische Fähigkeiten haben: Die meisten US- Bundesstaaten sind immer schon demokratisch oder republikanisch gewesen. Wahlen werden in den USA tendenziell in den sogenannten Swing States entschieden. Und bei ein paar Bundesstaaten hat sich auch das "Simspons"- Team geirrt: in Iowa zum Beispiel oder in Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania und Virginia.

Sehen Sie hier im Video: "Simpsons" sahen Präsident Trump voraus:

Video: kameraone