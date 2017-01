Schlange an Bord lässt Emirates- Flug ausfallen

Wieder einmal hat eine Schlange für Probleme auf einem Passagierflug gesorgt: Eine Emirates- Maschine auf dem Weg in die omanische Hauptstadt Maskat musste am Sonntag in Dubai bleiben, nachdem Arbeiter das Reptil im Gepäckbereich entdeckt hatten. Das Flugzeug wurde zurück zur Inspektion geschickt. Ob der Flug mit einer anderen Maschine stattfand oder gestrichen wurde, ist nicht bekannt.