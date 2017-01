Scherzkeks verwandelt Hollywood in "Hollyweed"

"Weed" (Kraut) bedeutet umgangssprachlich Marihuana. Aufnahmen von Sicherheitskameras zufolge hatte sich ein Unbekannter nachts heimlich auf das abgesperrte Gelände um den Schriftzug geschlichen, der sich nun wegen unerlaubten Betretens zu verantworten haben wird, wie die "Los Angeles Times" unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Foto: AP

Die Wähler in Kalifornien hatten sich in einem Volksentscheid Anfang November für legales Kiffen ausgesprochen. Bürger ab 21 Jahren dürfen das Rauschmittel in kleinen Mengen besitzen und bei sich zu Hause sechs Cannabis- Pflanzen anbauen. Medizinisches Marihuana war in Kalifornien bereits 1996 legalisiert worden. Der Hollywood- Schriftzug war US- Medien zufolge im Jahr 1976 schon einmal zu "Hollyweed" abgewandelt worden.