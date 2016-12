Revoltierende Gefangene schicken Selfie aus Häfn

Etwa 260 der insgesamt 1450 Insassen des von G4S betriebenen Gefängnisses hätten die Revolte gegen 9 Uhr am Vormittag gestartet, berichtete unter anderem die "Daily Mail".

Gefangene übernahmen vier Trakte des HMP Birmingham. Foto: ASSOCIATED PRESS

Offenbar war die Revolte nicht geplant, sondern entstand zufällig, nachdem sich Insassen über kaputte Leuchten beschwert hätten. Ein Gefangener habe einen Aufseher mit einer gebrauchten Spritze bedroht, während ein anderer ihm den Schlüsselbund vom Gürtel gestohlen habe, so ein angeblicher Informant gegenüber der Press Association.

Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand durch die Gefängnisrevolte nicht. Foto: ASSOCIATED PRESS

Ein Gefängnisinsasse soll bei den Ausschreitungen schwer verletzt worden sein, Insassen hätten ihre Akten zerrissen oder verbrannt und Computer aus den Fenstern geworfen.

Mittelfinger für die Außenwelt

Die Insassen haben durchaus ihren Spaß an der Revolte, wie ein angeblich aus dem Gefängnis stammendes Selfie zeigt. Darauf zu sehen sollen zwei der Insassen sein, die Wachmännern ihre Helme abgenommen haben. Einer der Männer streckt einen Mittelfinger in die Kamera.

Ein angeblich in dem Gefängnis aufgenommenes Selfie soll zwei der revoltierenden Insassen zeigen. Foto: twitter.com

Eine Spezialeinheit versuche, mit Polizeihunden und einem Hubschrauber wieder die Kontrolle über das Gefängnis zu erlangen. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, sagte ein Sprecher des Justizministeriums: "Der Vollzugsdienst kümmert sich um den anhaltenden Vorfall im HMP Birmingham. Der Vorfall ist räumlich abgeriegelt."

Eine Spezialeinheit versuchte, wieder die Kontrolle über das Gefängnis zu erlangen. Foto: ASSOCIATED PRESS

Dritter Vorfall in wenigen Wochen

Birmingham ist mit etwas mehr als einer Million Einwohner die zweitgrößte Stadt in Großbritannien nach der Hauptstadt London. Der Vorfall ist bereits der dritte in England in wenigen Wochen: Am 6. November hatten 200 Insassen im Bedford- Gefängnis Gänge geflutet, am 29. Oktober hatte eine Spezialeinheit in Lewes eingreifen müssen.