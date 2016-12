Polizist verhaftet in Santa- Claus- Kostüm Dealer

Im Einsatzvideo, das die Polizei veröffentlichte, ist zu sehen, wie ein Beamter mit Weihnachtsmannmaske und -kostüm mit dem Hammer die Tür einschlägt. Danach hilft er seinen Kollegen dabei, die Verdächtigen festzunehmen und diese in Handschellen abzuführen.

Foto: AFP

Foto: AFP

"Das beste Geschenk, das wir den Menschen machen können, ist ein bisschen Sicherheit", kommentierte Polizeioberst Jorge Angulo gegenüber dem Sender America TV den ungewöhnlichen Einsatz, bei dem laut Angaben der britischen Zeitung "Mirror" 4564 Päckchen Kokain beschlagnahmt wurden.

Foto: AFP

Die Polizisten gehören einer Spezialeinheit in Lima an, die als Undercover- Agenten in der peruanischen Hauptstadt patrouilliert und Razzien vornimmt. Dabei verkleiden sich die Ermittler unter anderem als Straßenkehrer oder Obdachlose.