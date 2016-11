Polizei fahndet per Steckbrief nach Darth Vader

"Herr Vader" sei neben einer "rot leuchtenden Hieb- und Stichwaffe" an "Atembeschwerden und Jähzorn" zu erkennen, schrieb die Polizei am Montag auf Twitter. Die Berliner Polizei- Pressestelle sprach dabei von einer "Challenge". Zuvor hatten die Beamten bereits vor einer "Erschütterung der Macht" gewarnt.

Tatsächlich hielten einige den Gesuchten wenig später fest - jedoch nicht wörtlich, sondern nur per Smartphone- Kamera. Die ersten Fotos zeigten Darth Vader an einem Currywurst- Stand, mit wehendem Umhang am Potsdamer Platz oder vor dem Reichstag. Auch die Polizei Mainz machte mit: Ein Tweet zeigt einen Beamten mit zwei Lichtschwertern, als er zwei Stormtrooper "entwaffnet".