"Paragleitender Nazi": US- Show verspottet Hofer

"Nur für den Fall, dass Sie der Wahl in Österreich keine Aufmerksamkeit geschenkt haben: Ich habe gute Nachrichten für Sie", beginnt Noah den Beitrag. Die Österreicher hätten einen linken Kandidaten gewählt - und den "Rechts- außen- Kandidaten" abgewiesen. "Danke, Österreich, danke vielmals!" Es fühle sich an, als würde der "Rechtspopulismus über die Welt fegen, aber die österreichischen Wähler mehr so: Ach, Rechtspopulismus, das ist so 1930er", witzelt Noah.

Unsere Bundespräsidentenwahl hat es bis ins US-Fernsehen geschafft - zumindest Norbert Hofer. Foto: facebook.com/The Daily Show

Norbert Hofer sei aber nicht nur "right wing", er sei der "most badass right winger ever", so Noah, und in einem eingespielten Beitrag wird erwähnt, dass Hofer nach einem Paragleitunfall am Stock gehe und eine 9- mm- Glock auch während seiner Wahlkampftour mit gehabt habe. "Vermutlich für den Fall, dass er diesen Paragleiter wiedertrifft", so Noah. "'Dieses Mal bin ich auf dich vorbereitet, Gleiti!'", ruft Noah mit verstellter Stimme.

Norbert Hofer - für Moderator Trevor Noah ein paragleitender, waffentragender Nazi. Foto: facebook.com/The Daily Show

"Dieser Typ klingt mehr nach einem Bond- Schurken als nach einem Kandidaten", spottet der Moderator weiter und fragt das Publikum: "Können Sie sich einen paragleitenden Nazi vorstellen? Das passt nicht zusammen: Paragleiter sind superchillig, Nazis nicht so."