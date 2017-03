Panini- Album von 1970 für 12.000 Euro versteigert

Ein Panini- Sticker- Album zur Fußball- WM 1970 in Mexiko ist bei einer Online- Auktion zu einem Rekordpreis versteigert worden. Das Exemplar, das auch nach fast einem halben Jahrhundert in fast neuwertigen Zustand ist, enthält alle 271 Originalkarten und wurde darüber hinaus an zwei Stellen von Jahrhundert- Fußballer Pele signiert.