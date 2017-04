Oberösterreicher holt sich den VR- Weltrekord

Ausgestattet mit einer PS4 Pro und der PlayStation- VR- Brille, hatte sich Löffelmann mit Unterstützung von Saturn am Montag um 10 Uhr vor dem Gerngross Einkaufszentrum auf der Wiener Mariahilfer Straße in einen speziellen Glascontainer begeben, um in die virtuelle Realität abzutauchen und das VR- Game "Job Simulator: The 2050 Archives" zu spielen. Dabei durfte er jede Stunde zehn Minuten Pause machen und diese zehn Minuten auch ansammeln, um sie am Stück zu verbrauchen.

Foto: Saturn

Das hat der Oberösterreicher auch getan und in der Nacht eine längere Pause von rund 40 Minuten eingelegt. "Die größte Herausforderung für mich war der Schlafmangel. Vor allem in den frühen Morgenstunden hatte ich einen Durchhänger, aber das Team vor Ort hat mich voll motiviert und ist mir während des ganzen Weltrekord- Versuchs zur Seite gestanden", so Löffelmann nach über 28 Stunden in der virtuellen Realität.

Foto: Saturn

Der 31- Jährige aus Weißkirchen an der Traun hat sich auch beruflich dem Thema Virtual Reality verschrieben. Mit seinem Unternehmen my360planet vermietet er nicht nur diverse VR- Systeme, sondern programmiert auch Virtual- Reality- Anwendungen für Unternehmen.