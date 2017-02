Mann findet alten Lotto- Schein und wird Milllionär

Die besagte Ziehung für den gefundenen Schein fand bereits am 9. Jänner 2016 statt. Wie die Tageszeitung "Daily Telegraph" am Dienstag berichtete, spiele der Mann aus der ostaustralischen Stadt Newcastle regelmäßig Lotto, habe aber noch nie eine größere Summe gewonnen.

Australier will Gewinn in Ausbildung seiner Enkel stecken

Das Blatt zitierte ihn mit den Worten: "Ich bin so froh, dass ich die alten Sackerln nicht einfach auf den Müll gebracht habe." Das Geld will der Großvater nach diesen Angaben in die Ausbildung seiner Enkel stecken. Außerdem will er den Kindern helfen, Immobilienkredite abzuzahlen.