Lustige Tiere, die springen - diesmal: Fuchs!

E

-

-

-

"Sie hätten meine Füchse filmen können"

der britischen Ladenkette John Lewis begeistert derzeit Tierfreunde im Netz: Der Star ist ein Boxer namens "Buster", der freudig das Geschenk der kleinen Bridgetein Trampolinin Beschlag nimmt, weil er in der Nacht zuvor Füchse, Dachs, Eichhörnchen und Igel darauf springen sah. Bei John Lewis habe man die Menschen mit dem Spot zum Lachen bringen wollen, so das Unternehmen2016 sei ohnehin ein hartes Jahr gewesen.

Das Internet war schnell voller Reaktionen auf den Spot - unter anderem meldete sich Dora Nightingale aus Worthing in West Sussex zu Wort. Die Tierschützerin machte ähnliche Aufnahmen von Füchsen, die eine ihrer Gartenliegen freudig als Trampolin benutzt hatten. "Ich habe eine reale John- Lewis- Werbung in meinem Garten", so die Frau zur Daily Mail. "Sie hätten bei mir filmen und sich Millionen sparen können." Im Gegenzug hätte Nightingale nur eine 1000- Pfund- Spende an ein Tierschutzprojekt verlangt.

Zahlreiche Tiere auf Trampolinen im Netz

Die drei Füchse "Fudge", "Faith" und "Freya" leben vom Welpenalter an bei der Britin und genießen ihre regelmäßigen Ausflüge in den Garten. Alle drei seien "individuelle Persönlichkeiten", so Nightingale. Beim Blick auf YouTube fällt auf, dass besonders Füchse eine große Leidenschaft für Trampoline zu haben scheinen - unzählige Clips im Netz zeigen die rothaarigen Wildtiere dabei, wie sie begeistert auf den Spielgeräten auf und ab hüpfen.

Infobox Springender Boxer sorgt für breites Grinsen