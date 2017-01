Lieferservice bringt kranker Kundin Grippemittel

"Einfach nur verrückt": So bezeichnet Alan Feeley den Medienrummel um seinen Fish- and- Chips- Laden im nordirischen Belfast. Seit er vergangene Woche einen Bestellauftrag auf die Facebook- Seite seines Ladens gestellt hat, steht das Telefon nicht mehr still. "Sogar aus Japan haben sie angerufen", sagte der Besitzer von Feeley's.