Klickrekord: Eine Million Mausklicks in 17 Stunden

Das Klicken einer Maus für einen Weltgeschwindigkeitsrekord sei eine "unglaubliche Aufgabe" gewesen, schildert Baker alias Tocen auf YouTube. "Zweifelsohne eines der schrecklichsten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe. Die letzten 700.000 Klicks oder so in der Stille zu sitzen, mit nichts als dem Tempo der Maus und dem Fokus im Kopf, hat mich als Person verändert", fährt Baker fort.

Am Ende hat er es doch geschafft: Nach exakt 17 Stunden, 27 Minuten und sieben Sekunden klickte Baker zum millionsten und damit letzten Mal auf seine Computermaus - Weltrekord! "Obwohl einige sagen werden, dass ich nichts erreicht habe, bin ich für die Erfahrung dankbar", erläutert Baker. Am meisten stolz sei er darauf, dass er das Engagement gehabt habe, die Sache nicht nur zu beginnen, sondern auch zu beenden.