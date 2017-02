Kiribati lehnt Zarenpläne eines reichen Russen ab

Der russische Geschäftsmann Anton Bakow hat sich mit Plänen zur Wiederbelebung des Zarenreichs in der Südsee eine Abfuhr geholt. Der Inselstaat Kiribati lehnte ein Angebot über insgesamt mehr als 350 Millionen US- Dollar (etwa 330 Millionen Euro) ab, wie die Tageszeitung "Papua New Guinea Today" berichtete. Als Gegenleistung sollte ein Jahrhundert nach der Oktoberrevolution von 1917 wieder ein Zar herrschen.