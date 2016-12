Kein Käufer für Unterhosen von Queen Victoria

Im Katalog des Auktionshauses Henry Aldridge and Son in Devizeswar hatte man sich für die royale Unterhose einen Erlös zwischen 4000 bis 6000 Pfund (umgerechnet knapp 4800 bis 7150 Euro) erwartet. Die Leinenunterwäsche war als "in gutem Zustand mit nur kleineren Verfärbungen" angepriesen worden.

Queen Victoria herrschte von 1837 bis 1901 über das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland. Bei früheren Auktionen waren Unterhosen aus ihrem Besitz für 10.400 bzw. 6000 Pfund versteigert worden.