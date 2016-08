Junge Männer in Bayern mit Tempo 200 geblitzt

Für dieses besondere Urlaubsfoto aus Bayern hat ein Tourist nach seinem Trip auf der Autobahn 8 teuer bezahlt: Mit Tempo 193 war der mit vier Urlaubern besetzte Mietwagen am Irschenberg im Landkreis Miesbach Anfang August geblitzt worden. Erlaubt ist an dieser Stelle jedoch lediglich Tempo 100. Das Radarfoto, das die Polizei am Donnerstag veröffentlichte, zeigt die jungen Männer "fröhlich feixend".