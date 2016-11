Gamer stiften 145.000 Euro für Bud- Spencer- Spiel

Umsetzen will die Idee ein Team aus Computerspiele- Entwicklern in Deutschland. Auch auf der Website des im Juni im Alter von 86 Jahren in Rom verstorbenen Schauspielers wurde auf das Spiel in pixeliger Grafik, die an Retro- Konsolen und Automaten aus Spielhallen der Achtzigerjahre erinnert, aufmerksam gemacht.

Inhaltlich dreht es sich um die Abenteuer von Spencer und Hill, die in den 60er- und 70er- Jahren als schlagkräftige Filmpartner vor allem in Klamauk- Western und unterhaltsamen Actionstreifen berühmt wurden.

Infobox Bud Spencer und Terence Hill kriegen eigenes Game