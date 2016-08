Flugzeug- Inferno überlebt, dann 1- Mio.- Lottogewinn

Basheer sagte am Mittwoch gegenüber "Gulf News", er habe am Dienstag herausgefunden, dass er die Verlosung im Duty- Free- Bereich des Flughafens von Dubai gewonnen habe. Er kaufe sich jedes Mal ein Los, wenn er in sein Heimatland Indien fliege, sagte Basheer, der beruflich in einem Autohaus in Dubai tätig ist. Sein 17. Griff in die Lostrommel erwies sich als Volltreffer - die Zahlenkombination "0845" war eine Million US- Dollar wert.

Foto: AP

Nur sechs Tage zuvor waren er und rund 300 weitere Insassen aus einer Boeing 777 geflüchtet, als diese nach einer Bruchlandung am Rollfeld des Flughafens in Flammen aufging.

Video: Emirates- Maschine geht in Dubai in Flammen auf

"Gott hat mich aus einem bestimmten Grund gerettet"

Als Basheer über die Notrutsche flüchtete, gelangte mit ihm auch Los Nummer 0845 unbeschadet ins Freie. Nur sechs Tage nach der Beinahe- Katastrophe sorgte es dafür, dass die unwahrscheinliche Glückssträhne des Inders eine Fortsetzung fand. "Für mich ist die Rettung aus dem Flugzeug ein Geschenk Gottes", sagte Basheer den "Gulf News". "Ich wusste, dass Gott mich aus einem bestimmten Grund gerettet hat. Vielleicht war es ja dafür", fügte er mit Bezug auf den Lottogewinn an.

Gewinn kommt Wohltätigkeitsorganisation zugute

Der doppelte Glückspilz sagte, er wolle weiter in dem Autohaus in Dubai arbeiten, in dem er jetzt angestellt sei. An eine vorzeitige Pension denke er trotz des Geldsegens nicht. Der 62- Jährige will mit dem Geld stattdessen Angehörige und eine Wohltätigkeitsorganisation in seinem Heimatort Pallickal unterstützen.