Dieses 85.000- - Haus reist einfach mit Ihnen mit!

Zugegeben, 25 Quadratmeter klingen nicht gerade nach viel Wohnraum, aber die Designer nutzen nahezu jeden vorhandenen Zentimeter davon. So ist das Schlafzimmer als Raum an der Wand über der Küche befestigt. Eine Leiter führt zum Bett hinauf. Und das Haus ist dazu noch umweltfreundlich, weil es komplett mit Solarenergie betrieben wird. Es ist sogar möglich, eine Terrasse anzuschließen.

Die Funktion von Koda passt sich laut den Designern ganz den Wünschen des Hausbesitzers an. "Wir haben eine klare Definition der neuen Wohnentwicklung. In unseren Köpfen kann Koda zu dem werden, was sich die Kunden wünschen - ein Haus im Stadtzentrum, ein Sommerhaus am See, ein gemütliches Cafe, ein Büro, eine Werkstatt oder auch ein Klassenzimmer", so die Architekten des Designer- Kollektivs Kodasema aus Estland. Momentan kann man das Haus nur in Estland käuflich erwerben, ein internationaler Verkauf ist noch nicht geplant.

Mehr Bilder vom Koda- Haus:

Koda ist ein kleines Haus, das an jedem Ort aufgestellt werden kann. Foto: kodasema

Die Küchenzeile Foto: kodasema

Wände sind so stabil, es braucht kein Fundament. Man kann mehrere Einzelhäuser aufeinander bauen. Foto: kodasema

Das Schlafzimmer befindet sich im hinteren Teil des Hauses. Foto: kodasema

Natürlich gibt es auch ein Bad mit fließendem Wasser. Foto: kodasema