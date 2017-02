Dieser Kung- Fu- Meister hat Weichteile aus Stahl

Mittlerweile genießt der Kung- Fu- Meister den Ruf des "Meisters mit den eisernen Hoden". Wei stellt laufend sein Talent vor Zusehern zur Schau. Eigentlich müssten die männlichen Zuschauer dieser Shows das Geschehen mit schmerzverzerrten Gesichtern verfolgen, doch sie sind zumeist begeistert. Sie glauben sogar, dass die gezielten Attacken unter der Gürtellinie die männliche Gesundheit fördern - zumal auch Meister Wei und seine Schüler behaupten, dass mit diesem Training Erektionsstörungen und Probleme wie vorzeitiger Samenerguss kuriert werden könnten. Wissenschaftlich sind diese Behauptungen natürlich nicht belegt.

Kung- Fu- Meister will Trainingsmethode populär machen

Dennoch möchte Meister Wei seine Lehre, die anfangs nur in seiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wurde, einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. "Ich will, dass das Training bekannter und von der Öffentlichkeit akzeptiert wird", so der Kung- Fu- Lehrer gegenüber der Online- Ausgabe der britischen "Daily Mail".