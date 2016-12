Diese "Piste" ist nichts für schwache Nerven

Nervenkitzel dürfte diesen Skifahrer besonders reizen: Was er mit seiner GoPro gefilmt hat, lässt einem den Atem stocken. Er fährt auf einem verschneiten Bergrücken entlang - links und rechts nur felsiger Abgrund. Wo das Video gefilmt wurde, ist nicht ganz klar, bereits seit Monaten wird gerätselt. Einige sind der Meinung, die Aufnahme sei am Matterhorn in der Schweiz entstanden.