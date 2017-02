Diese Krake saugt sich auf der Taucherbrille fest

Die Unterwasserkamera des Tauchers zeigt, wie die Krake aus dem Sand am Meeresgrund hervorkommt, plötzlich den Taucher angreift und sich dann "gemütlich" auf seiner Brille festsaugt. Der Mann versucht mehrere Male, den Meeresbewohner von seiner Brille zu schütteln, doch die Krake will einfach runter. Erst nach mehreren Sekunden gelingt es dem Taucher, sich vom ungebetenen Gast zu befreien. Kurz danach versucht die Krake noch, sich an seinem Bein festzusaugen, ehe sie endgültig davonschwimmt.

Redaktion krone.at