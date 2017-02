Die sieben besten Super- Bowl- Werbespots 2017

(Un)gewollt politisch: "Born The Hard Way" von Budweiser

Ein Deutscher, der im 19. Jahrhundert in die USA einreist, dort nicht gerade herzlich empfangen wird und sich trotzdem mit der Idee für sein Bier durchschlägt: In Zeiten von Trump und dem verhängten Einreiseverbot ist der Spot mit dem Titel: "Born The Hard Way" möglicherweise nicht ganz ungewollt zu einem politischen Statement geworden und kann bereits über neun Millionen Zugriffe auf YouTube verzeichnen.

Audi wirbt mit "Daughter" für Lohngleichheit

Mit seinem diesjährigen Super- Bowl- Spot setzt sich Audi ebenfalls ungewohnt politisch für gleiche Bezahlung unabhängig vom Geschlecht ein. Ein Thema, das leider auch hierzulande wohl so schnell nicht an Aktualität verlieren wird.

Melissa McCarthy rettet mit ihrem Kia die Welt

Ulknudel Melissa McCarthy möchte gerne etwas für die Umwelt tun - doch das gestaltet sich als nicht gerade ungefährlich … Glaubt man dem Autohersteller Kia, muss man dafür doch bloß ein Hybrid- Auto fahren. Naja, ganz so einfach ist es wohl doch nicht. Aber das würde die Kapazität eines Werbespots ganz sicher sprengen.

Peter Fonda mit Mercedes statt Harley

Mercedes Benz hat sich für seinen heurigen Super- Bowl- Spot "Easy Rider" Peter Fonda geholt. Und der zeigt gestandenen Rockern, dass man auch mit Benz statt Harley cool sein kann. Oder so.

Jason Statham macht für Onlinedienst ein Restaurant kaputt

Für den US- Websitenanbieter Wix.com legt Actionstar Jason Statham ein Restaurant in Schutt und Asche, weil plötzliche ein paar Bösewichte auftauchen. Als optischer Aufputz der Prügelszene fungiert "Wonder Woman" Gal Gadot.

Febreze macht das Klo halbzeittauglich

Der Duftartikelhersteller Febreze spart sich teure Hollywoodstars und appelliert stattdessen an ein urmenschliches Bedürfnis - nach frischem Duft ... Ist Ihr Klo schon halbzeittauglich?

Mit "Mr. Proper" werden Couchpotatoes sexy

"Mr. Clean", wie der glatzköpfige Putzteufel in den USA heißt, verwandelt selbst den größten Couchpotatoe in einen sexy Reinigungsfetischisten. Was will frau mehr ...?