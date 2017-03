Den Ottifanten gibt es nun als 70- Cent- Briefmarke

Im Hintergrund ist der Leuchtturm im ostfriesischen Pilsum zu sehen. Das rot- gelb- gestreifte Bauwerk an der Nordseeküste wurde durch den Film "Otto - Der Außerfriesische" bekannt. Zur selbstklebenden Marke gibt es in Waalkes Heimatstadt Emden auch einen Postsonderstempel.

Foto: Deutsche Post

"Otto schickte zwei Zeichnungen, aus denen unser Briefmarken- Designer Thomas das finale Motiv komponierte", berichtet die deutsche Post auf ihrer Facebook- Seite. Nachdem das Bundesministerium für Finanzen, der Herausgeber aller Briefmarken in Deutschland, dem Motiv zugestimmt hatte, ging die Ottifanten- Marke in einer Auflage von 59 Millionen Stück in den Druck.