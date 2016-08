Das ist die längste gläserne Brücke der Welt

Adrenalin pur und garantiert nichts für Menschen mit Höhenangst: In China ist am Wochenende die längste gläserne Brücke der Welt (siehe Video) eröffnet worden. Die 430 Meter lange Glaskonstruktion führt in bis zu 300 Metern Höhe über einen Canyon in den Zhangjiajie- Bergen und kann künftig von bis zu 8000 Menschen am Tag überquert werden.